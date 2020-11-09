Сертифікація вчителів - 2020: завершили фінальний третій етап
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державна служба якості освіти завершила фінальний третій етап пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 року, в якому взяли участь більше 1 тис. вчителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“Державна служба якості освіти завершила фінальний третій етап пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 — вивчення практичного досвіду роботи. Участь у ньому взяли 1032 педагоги”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що третій етап сертифікації тривав з 12 жовтня до 5 листопада і проходив незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах, оскільки відбувався з використанням онлайн-платформ і без відвідування уроків експертами.
“До участі у третьому етапі були допущені 1040 вчителів початкових класів. З них 1032 взяли участь у цьому етапі, 8 — відмовилися від подальшої участі у сертифікації. З-поміж учасників третього етапу сертифікації найбільша частка — 29,9% — мають 21-30 років стажу на займаній посаді, друге і третє місця за цим показником займають педагоги, які працюють 11-20 років (24,8%) і 2-5 років (20,9%) відповідно”, — йдеться у повідомленні.
Розподіл учасників третього етапу за кваліфікаційними категоріями виглядає так: вища категорія − 50%; І категорія − 21%; ІІ категорія − 17%; спеціаліст − 11%.
“64% закладів освіти, в яких працюють учасники третього етапу сертифікації, розташовані у містах, 36% — у сільській місцевості”, — додали в МОН.
Як повідомляв УНН раніше, третій етап пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 року — вивчення практичного досвіду роботи — відбувався з 12 жовтня до 6 листопада.