Серія А: "Наполі" відіграв три м'ячі, але зазнав поразки від "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У центральній події другого туру італійської футбольної Серії А "Наполі" під керівництвом Карло Анчелотті гостював у туринського "Ювентуса", передає кореспондент УНН.
Ударну трихвилинку у першому таймі провели футболісти "Ювентуса" – Даніло та Ігуаїн вивели туринців вперед (2:0). Довгий час цифри на табло не змінювалися, але після години гри футболісти обох команд порадували результативністю уболівальників на стадіоні "Альянц".
Спочатку перший гол в сезоні оформив Кріштіану Роналду. Здавалося за рахунку 3:0 три очки "Ювентус" навряд втратить, але неаполітанці проявили характер та завдяки взяттю воріт у виконанні Маноласа, Ломано і Ді Лоренцо встановили на 81 хвилині паритет - 3:3.
Тільки автогол в компенсований час захисника Каліду Кулібалі приніс чинним чемпіонам Італії звитягу – 4:3.
Додамо, в активі "старої синьйори" шість очок, у "Наполі" – 3.