Серия А: "Наполи" сыграл три мяча, но потерпел поражение от "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В центральной события второго тура итальянской футбольной Серии А "Наполи" под руководством Карло Анчелотти гостил у туринского "Ювентуса", передает корреспондент УНН.
Ударную трехминутку в первом тайме провели футболисты "Ювентуса" - Данило и Игуаин вывели туринцев вперед (2:0). Долгое время цифры на табло не менялись, но после часа игры футболисты обеих команд порадовали результативностью болельщиков на стадионе "Альянц".
Сначала первый гол в сезоне оформил Криштиану Роналду. Казалось при счете 3:0 три очка "Ювентус" вряд потеряет, но неаполитанцы проявили характер и благодаря взятию ворот в исполнении Маноласа, Ломано и Ди Лоренцо установили на 81 минуте паритет - 3:3.
Только автогол в компенсированное время защитника Калиду Кулибали принес действующим чемпионам Италии победу - 4:3.
Добавим, в активе "старой синьоры" шесть очков, у "Наполи" - 3.