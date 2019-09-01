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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14477 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125234 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116636 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122189 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126478 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151611 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150850 просмотра

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Серия А: "Наполи" сыграл три мяча, но потерпел поражение от "Ювентуса"

Серия А: "Наполи" сыграл три мяча, но потерпел поражение от "Ювентуса"

Киев  •  УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В центральной события второго тура итальянской футбольной Серии А "Наполи" под руководством Карло Анчелотти гостил у туринского "Ювентуса", передает корреспондент УНН.

Ударную трехминутку в первом тайме провели футболисты "Ювентуса" - Данило и Игуаин вывели туринцев вперед (2:0). Долгое время цифры на табло не менялись, но после часа игры футболисты обеих команд порадовали результативностью болельщиков на стадионе "Альянц".

Сначала первый гол в сезоне оформил Криштиану Роналду. Казалось при счете 3:0 три очка "Ювентус" вряд потеряет, но неаполитанцы проявили характер и благодаря взятию ворот в исполнении Маноласа, Ломано и Ди Лоренцо установили на 81 минуте паритет - 3:3.

Только автогол в компенсированное время защитника Калиду Кулибали принес действующим чемпионам Италии победу - 4:3.

Добавим, в активе "старой синьоры" шесть очков, у "Наполи" - 3.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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