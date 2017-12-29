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Середня зарплата українців у листопаді зросла на 102 грн - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні середня заробітна плата у листопаді 2017 року зросла на 1,4% — до 7479 грн відповідно до жовтня 2017 року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Середня зарплата українців у листопаді зросла на 102 грн - Держстат

При цьому, за інформацією Держстату, середня заробітна плата у листопаді 2017 року збільшилася на 38,3% порівняно з листопадом 2016 року.

У розрізі видів економічної діяльності зарплати вище середньої в листопаді зафіксовані в промисловості (8169 грн), оптовій та роздрібній торгівлі (8082 грн), на транспорті (в середньому 8023 грн, в авіаційному транспорті – 30 390 грн), сфері ІТ (13 044 грн), фінансовій та страховій діяльності (13 164 грн), в науці (10 378 грн), сфері оборони (10 887 грн). Середні зарплати в освіті та медицині становлять 5859 грн та 5101 відповідно.

У промисловому розрізі найбільші зарплати в листопаді отримували працівники добувної галузі, фармацевтичної галузі, металурги та виробники комп’ютерної і оптичної продукції.

У регіональному рейтингу найбільші зарплати в листопаді отримували жителі Києва – в середньому 11 643 грн.

Як повідомляв УНН, в Україні середня зарплата у жовтні зросла майже на 40%.

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