Серед українців зростає популярність вина

Такі висновки грунтуються на тому, що деякі вітчизняні виробники, які випускали раніше виключно міцні напої, додали до свого асортиментного ряду вина.

Також у Pro Consulting відзначили, що останнім часом в Україні створюється сприятливе середовище для розвитку галузі виноробства. Так, наприклад, 20 березня ВР врегулювала виробництво терруарних вин і натуральних медових напоїв на законодавчому рівні.

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"У результаті цього поціновувачам вина легше буде знайти напої, характерні для тієї чи іншої місцевості нашої країни. Законом створена база для діяльності невеликих виробників, які випускають до 10 тис. декалітрів напоїв на рік. Причому робити їх вони можуть лише з виноматеріалів, вироблених з власного врожаю і без використання спирту. Для створення своєї марки такому підприємству необхідно мати відповідну матеріально-технічну базу, що включає земельну ділянку для вирощування виноматеріалів або утримання бджіл і обладнане виробниче приміщення. Для контролю якості доведеться укласти договір з відповідною лабораторією", - розповіли в Pro Consulting.

Як раніше писав УНН, українські вина за своєю якістю сьогодні вже не поступаються чилійським і аргентинським.

А за словами маркетинг-директора компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний.

"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства ринок українського вина - дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів: через девальвацію і закладення валютних ризиків постачальниками якісне імпортне вино стає все більш недоступним; на ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдоімпортного вина; якість і різноманітність українського вина підвищується", - пояснив він.