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Сербія, Угорщина та Австрія домовилися посилити боротьбу із нелегальною міграцією

Сербія, Угорщина та Австрія домовилися посилити боротьбу із нелегальною міграцією

Київ • УНН

 • 332192 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сербія домовилася з Угорщиною та Австрією про розгортання додаткових спільних поліцейських патрулів уздовж своїх південних кордонів, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів на Захід через Західні Балкани. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Маршрут через Західні Балкани через Туреччину, Болгарію, Північну Македонію та Сербію залишається основним шляхом міграції до ЄС, повідомило прикордонне агентство Frontex у вересні, при цьому у серпні кількість виявлень збільшилась на 141% до 15 900 осіб.

Цитата

"Ми домовилися задіяти більше поліції... на кордоні з Північною Македонією", - заявив президент Сербії Олександр Вучич на пресконференції після підписання меморандуму про співпрацю з прем'єр-міністрами Угорщини та Австрії Віктором Орбаном та Карлом Нехаммером.

Деталі

Орбан сказав, що цього року Угорщина запобігла 250 тисячам незаконних перетинів кордону, багато з яких було організовано озброєними контрабандистами. Він також охарактеризував ситуацію на кордоні із Сербією як "складну".

"Незаконну міграцію не можна контролювати, її потрібно зупинити", - сказав Орбан.

Нехаммер заявив, що Австрія направить 100 поліцейських, щоб допомогти своїм сербським колегам патрулювати кордон із Північною Македонією.

"Буде технічна підтримка, така як тепловізійні камери, безпілотники та транспортні засоби".

Нехаммер також похвалив Белград за припинення безвізового в'їзду із Бурунді та Тунісу, додавши, що Сербія зробить те саме з Індією до кінця року.

Вучич також заявив, що Сербія приведе свою візову політику у відповідність до політики ЄС.

Вучич сказав, що Сербія, Австрія та Угорщина також погодилися розділити витрати на депортацію мігрантів, які застрягли у балканській країні.

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