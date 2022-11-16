Сербия, Венгрия и Австрия договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сербия договорилась с Венгрией и Австрией о развертывании дополнительных полицейских патрулей вдоль своих южных границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на Запад через Западные Балканы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Маршрут через Западные Балканы через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию остается основным путем миграции в ЕС, сообщило пограничное агентство Frontex в сентябре, при этом в августе количество обнаружений увеличилось на 141% до 15 900 человек.
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"Мы договорились задействовать больше полиции... на границе с Северной Македонией", - заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после подписания меморандума о сотрудничестве с премьер-министрами Венгрии и Австрии Виктором Орбаном и Карлом Нехаммером.
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Орбан сказал, что в этом году Венгрия предотвратила 250 тысяч незаконных пересечений границы, многие из которых были организованы вооруженными контрабандистами. Он также охарактеризовал ситуацию на границе с Сербией как "сложную".
"Незаконную миграцию нельзя контролировать, ее нужно остановить", – сказал Орбан.
Нехаммер заявил, что Австрия направит 100 полицейских, чтобы помочь своим сербским коллегам патрулировать границу с Северной Македонией.
"Будет техническая поддержка, например, тепловизионные камеры, беспилотники и транспортные средства".
Нехаммер также похвалил Белград за прекращение безвизового въезда из Бурунди и Туниса, добавив, что Сербия сделает то же с Индией до конца года.
Вучич также заявил, что Сербия приведет свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС.
Вучич сказал, что Сербия, Австрия и Венгрия также согласились разделить расходы на депортацию мигрантов, застрявших в балканской стране.