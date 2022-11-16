Сербия, Венгрия и Австрия договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией

Маршрут через Западные Балканы через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию остается основным путем миграции в ЕС, сообщило пограничное агентство Frontex в сентябре, при этом в августе количество обнаружений увеличилось на 141% до 15 900 человек.

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"Мы договорились задействовать больше полиции... на границе с Северной Македонией", - заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после подписания меморандума о сотрудничестве с премьер-министрами Венгрии и Австрии Виктором Орбаном и Карлом Нехаммером.

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Орбан сказал, что в этом году Венгрия предотвратила 250 тысяч незаконных пересечений границы, многие из которых были организованы вооруженными контрабандистами. Он также охарактеризовал ситуацию на границе с Сербией как "сложную".

"Незаконную миграцию нельзя контролировать, ее нужно остановить", – сказал Орбан.

Нехаммер заявил, что Австрия направит 100 полицейских, чтобы помочь своим сербским коллегам патрулировать границу с Северной Македонией.

"Будет техническая поддержка, например, тепловизионные камеры, беспилотники и транспортные средства".

Нехаммер также похвалил Белград за прекращение безвизового въезда из Бурунди и Туниса, добавив, что Сербия сделает то же с Индией до конца года.

Вучич также заявил, что Сербия приведет свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС.

Вучич сказал, что Сербия, Австрия и Венгрия также согласились разделить расходы на депортацию мигрантов, застрявших в балканской стране.