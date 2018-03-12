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Сербія та Іран відновили авіасполучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Прямі рейси між Іраном і Сербією відновилися після 27-річної перерви, 10 березня літак авіакомпанії IranAir прибув в аеропорт Ніколи Тесли в Белграді. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Таке сполучення було очікуваним після того, як Сербія підписала угоду про візову лібералізацію з Іраном у серпні 2017 року. Багато хто з тих, хто планує скористуватися послугами такого авіасполучення, як очікується, будуть іранськими громадянами, які проживають в Європі.

Після відновлення авіасполучення дехто в Сербії висловив занепокоєння, що польоти можуть бути використані як новий маршрут для мігрантів з Ірану, які прагнуть залишитися у Європі.

Як повідомляють сербські ЗМІ, усі польоти “Іран-Айр” двічі на тиждень у Тегерані та Белграді були повністю заброньовані до кінця літа.

Як повідомляв УНН, МЗС Ірану викликав посла Британії через протест на території посольства Ісламської республіки у Лондоні.

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