Сербия и Иран возобновили авиасообщение

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41167 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55561 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59084 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102478 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93800 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110761 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116996 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122533 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133951 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сербия и Иран возобновили авиасообщение

Сербия и Иран возобновили авиасообщение

Киев  •  УНН

 • 9877 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Прямые рейсы между Ираном и Сербией возобновились после 27-летнего перерыва, 10 марта самолет авиакомпании IranAir прибыл в аэропорт Николы Теслы в Белграде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Такое сообщение было ожидаемым после того, как Сербия подписала соглашение о визовой либерализации с Ираном в августе 2017 года. Многие из тех, кто планирует воспользоваться услугами такого авиасообщения, как ожидается, будут иранскими гражданами, проживающими в Европе.

После восстановления авиасообщения кое-кто в Сербии выразил обеспокоенность, что полеты могут быть использованы как новый маршрут для мигрантов из Ирана, которые стремятся остаться в Европе.

Как сообщают сербские СМИ, все полеты “Иран-Айр” дважды в неделю в Тегеране и Белграде были полностью забронированы до конца лета.

Как сообщал УНН, МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне.

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