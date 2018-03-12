Сербия и Иран возобновили авиасообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Прямые рейсы между Ираном и Сербией возобновились после 27-летнего перерыва, 10 марта самолет авиакомпании IranAir прибыл в аэропорт Николы Теслы в Белграде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Такое сообщение было ожидаемым после того, как Сербия подписала соглашение о визовой либерализации с Ираном в августе 2017 года. Многие из тех, кто планирует воспользоваться услугами такого авиасообщения, как ожидается, будут иранскими гражданами, проживающими в Европе.
После восстановления авиасообщения кое-кто в Сербии выразил обеспокоенность, что полеты могут быть использованы как новый маршрут для мигрантов из Ирана, которые стремятся остаться в Европе.
Как сообщают сербские СМИ, все полеты “Иран-Айр” дважды в неделю в Тегеране и Белграде были полностью забронированы до конца лета.
Как сообщал УНН, МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне.