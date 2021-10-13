СЕО Parimatch Ukraine Гілевич: тільки легальний ринок безпечний для гравця і принесе податки державі

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві стартувала найбільша конференція з азартних ігор у Східній Європі — SBC Summit CIS, ключова подія індустрії азартних ігор і беттінга. Британські організатори вибрали майданчиком для проведення Київ не випадково — саме український ринок вже привертає увагу найбільших гравців беттінг індустрії у Східній Європі та СНД. Підтримала проведення SBC Summit CIS єдина легальна букмекерська компанія в Україні — Parimatch Ukraine.

Україна стає новим великим гравцем на мапі гемблінг індустрії. Саме цим пояснюється зростання інтересу до українського ринку з боку найбільших гравців беттінг-індустрії Європи та світу.

За словами CEO Parimatch Ukraine Наталії Гілевич, Україні вже дуже скоро доведеться конкурувати з досвідченими світовими гігантами. Щоб країні витримати цю глобальну конкуренцію, треба не просто рухатися в одному темпі зі світом. Треба рухатися швидше за інших, а це можливо тільки при синхронізації дій компаній-інвесторів та держави.

“Потенціал індустрії гемблінга можна використовувати для залучення інвестицій у країну і збереження талантів у країні, які будуть розвивати сферу високих технологій. Компанії, які готові віддавати чималі суми для законної та прозорої роботи, змінюють сприйняття азартних ігор і іміджу букмекерських компаній. Тільки легальний ринок готовий приносити користь державі шляхом сплати податків, створення робочих місць і ведення бізнесу з дотриманням принципів і цінностей відповідальної гри. А значить приносити позитивні емоції гравцям, бути надійним партнером для операторів і провайдерів азартних ігор, об’єднатися з державою та іншими легальними гравцями для боротьби з нелегальними операторами” — підкреслила Наталія Гілевич.

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