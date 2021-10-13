СЕО Parimatch Ukraine Гилевич: только легальный рынок безопасен для игрока и принесет налоги государству

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В Киеве стартовала крупнейшая конференция по азартным играм в Восточной Европе — SBC Summit CIS, ключевое событие индустрии азартных игр и беттинга. Британские организаторы выбрали площадкой для проведения Киев не случайно — именно украинский рынок уже привлекает внимание крупнейших игроков беттинг индустрии в Восточной Европе и СНГ. Поддержала проведение SBC Summit CIS единственная легальная букмекерская компания в Украине — Parimatch Ukraine.

Украина становится новым большим игроком на карте гемблинг индустрии. Именно этим объясняется возросший интерес к украинскому рынку со стороны крупнейших игроков беттинг-индустрии Европы и мира.

По словам CEO Parimatch Ukraine Наталии Гилевич, Украине уже очень скоро придется конкурировать с опытными мировыми гигантами. Чтобы стране выдержать эту глобальную конкуренцию, надо не просто двигаться в одном темпе с миром. Надо двигаться быстрее других, а это возможно только при синхронизации действий компаний — инвесторов и государства.

“Потенциал индустрии гемблинга можно использовать для привлечения инвестиций в страну и сохранения талантов в стране, которые будут развивать сферу высоких технологий. Компании, которые готовы отдавать немалые суммы для законной и прозрачной работы, меняют восприятие азартных игр и имиджа букмекерских компаний. Только легальный рынок готов приносить пользу государству за счет уплаты налогов, создания рабочих мест и ведения бизнеса с соблюдением принципов и ценностей ответственной игры. А значит приносить положительные эмоции игрокам, быть надежным партнером для операторов и провайдеров азартных игр, объединиться с государством и другими легальными игроками для борьбы с нелегальными операторами” — подчеркнула Наталия Гилевич.

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