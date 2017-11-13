Сенцова направили в штрафний ізолятор через підтримку громадськості - адвокат

За його словами, перенаправлення Сенцова з Якутська пов’язане з “громадською активністю і його підтримкою” в Якутії. Рішення про переведення керівництво ФСВП прийняло 21 липня, проте етап почався через півтора місяці, заявив адвокат.

“Перевели, оскільки порахували, що йде громадська активність в Якутії, пов’язана з його підтримкою. І керівництво ФСВП 21 липня прийняло рішення про переведення його в Салехард, в виправну колонію № 8, „Білий ведмідь“. Наказ був відданий 21 липня, і тільки через півтора місяця вирішили перевести саме в зв’язку з активною підтримкою по всіх фронтах, і з активними діями на підтримку. За все, що відбувалося в Якутії, пов’язане з ним, його за це карали. Садили кілька разів в ШІЗО (штрафний ізолятор)”, — розповів Дмитро Дінзе.

На даний момент, за словами адвоката, Олег Сенцов вже покинув штрафний ізолятор і знаходиться в загоні. У його бараку 60 осіб.

Колонія, за словами адвоката, відрізняється строгим виконанням правил внутрішнього розпорядку. Основне виробництво в колонії — обробка каменю та виготовлення кам’яних виробів. Але крім цього, є роботи в бібліотеці, театрі та місцевої кіностудії. Керівництво колонії запропонувало йому роботу, пов’язану з роботою театру і кіно, але він відмовився, повідомив Дмитро Дінзе.

“Олег... дуже сильно схуд. В Якутії і зараз — це дві різні людини. Дуже втомився від етапу, і у нього немає запасів продуктів. Хоча харчування в колонії нормальне, на відміну від 15 інших північних колоній забезпечується добре”, — повідомив адвокат.

Нагадаємо, О.Сенцов, незаконно засуджений в РФ, потрапив в штрафний ізолятор колонії (ШІЗО).

Як повідомляв УНН, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року зі звинуваченням в підготовці терактів в Криму.