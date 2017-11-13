Сенцова направили в штрафной изолятор из-за поддержки общественности - адвокат

По его словам, перевод Сенцова из Якутска связан с “общественной активностью и его поддержкой” в Якутии. Решение о переводе руководство ФСИН приняло 21 июля, однако этап начался через полтора месяца, заявил адвокат.

“Перевели, поскольку посчитали, что идет общественная активность в Якутии, связанная с его поддержкой. И руководство ФСИН 21 июля приняло решение о переводе его в Салехард, в исправительную колонию № 8, „Белый медведь“. Приказ был отдан 21 июля, и только через полтора месяца решили перевести именно в связи с активной поддержкой по всем фронтам, и с активными действиями в поддержку. За все, что происходило в Якутии, связанное с ним, его за это наказывали. Сажали несколько раз в ШИЗО (штрафной изолятор — КР)”, — рассказал Дмитрий Динзе.

В настоящий момент, по словам адвоката, Олег Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде. В его бараке 60 человек.

Колония, по словам адвоката, отличается строгим исполнением правил внутреннего распорядка. Основное производство в колонии — обработка камня и изготовление каменных поделок. Но кроме этого, есть работы в библиотеке, театре и местной киностудии. Руководство колонии предложило ему работу, связанную с работой театра и кино, но он отказался, сообщил Дмитрий Динзе.

“Олег... очень сильно похудел. В Якутии и сейчас — это два разных человека. Очень устал от этапа, и у него нет запасов продуктов. Хотя питание в колонии нормальное, в отличие от 15 других северных колоний снабжается хорошо”, — сообщил адвокат.

Напомним, О.Сенцов, незаконно осужденный в РФ, попал в штрафной изолятор колонии (ШИЗО).

Как сообщал УНН, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.