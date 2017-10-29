Сенцов в ув'язненні написав низку сценаріїв

"Він використовує цей час (ув'язнення - ред.) і створив вже п'ять сценаріїв. Я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться і зніме ці фільми за своїми сценаріями", - сказав колега Сенцова.

Книга "Олег Сенцов" складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, що проходять по його справі. У книзі багато фотографій - з домашнього архіву, і з залу суду.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).