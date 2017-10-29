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Сенцов в ув'язненні написав низку сценаріїв

Сенцов в ув'язненні написав низку сценаріїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перебуваючи в ув'язненні в російській в'язниці, український політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов продовжує професійну діяльність. Про це на презентації книги "Олег Сенцов" розповів кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

"Він використовує цей час (ув'язнення - ред.) і створив вже п'ять сценаріїв. Я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться і зніме ці фільми за своїми сценаріями", - сказав колега Сенцова.

Книга "Олег Сенцов" складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, що проходять по його справі. У книзі багато фотографій - з домашнього архіву, і з залу суду.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Українські Національні Новини

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