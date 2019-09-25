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Сенцов розповів подробиці про отримання квартири

Сенцов розповів подробиці про отримання квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Звільнений політв’язень Олег Сенцов розповів про ситуацію з отриманням квартири. Про це повідомляє “Крым.Реалии”, передає УНН.

“Квартирне питання вирішується. Це не буде швидко, адже враховують усі побажання. Щоб вибрали те, що буде нам найбільш комфортно. Ми на днях телефонували. Вони займаються питанням і підберуть варіанти, що краще підходять. Не подарують же просто, як коня, на, тримай”, — сказав Олег Сенцов.

На запитання про переїзд сім’ї з Криму Сенцов відповів, що це складне питання і вони розберуться.

Нагадаємо, що раніше УНН повідомило, що для Сенцова організували тимчасове житло.

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