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Сенцов передав ЄСПЛ "великий привіт" у відповідь на заклик припинити голодування

Сенцов передав ЄСПЛ "великий привіт" у відповідь на заклик припинити голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Український політв'язень в РФ Олег Сенцов у відповідь на заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування відповів відмовою і передав "великий привіт". Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"У відповідь на заяву ЄСПЛ, який закликав режисера припинити голодування, Сенцов відповів відмовою і просив передати "великий привіт", нагадавши, що його скарга, яку ЄСПЛ визначив як пріоритетну, без руху вже кілька років", - наводить слова Д.Дінзе видання.

Адвокат також спростував слова російського омбудсмена Тетяни Москалькової про "лікувальне голодування" і набір ваги.

"Судячи з усього, Москалькову міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова", - припустив адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов розповів, що Сак фотографував його, проте відмовився передати фото уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій, коли її не пустили в колонію і вона просила надати відомості про здоров'я Сенцова.

Нагадаємо, у політв'язня Олега Сенцова, який голодує, проблеми з нирками і серцем.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини подав до уряду Росії запит про детальної інформації про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

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Українські Національні Новини

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