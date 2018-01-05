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"Сент-Луїс" обіграв "Вегас" у матчі лідерів Західної конференції НХЛ

Київ • УНН

 • 9212 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. “Вегас Голден Найтс” програв в гостях “Сент-Луїсу Блюз” і не зміг продовжити переможну серію в НХЛ до дев’яти матчів, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.

"Сент-Луїс" обіграв "Вегас" у матчі лідерів Західної конференції НХЛ

Переможний гол за рахунку 1:1 на шостій хвилині третього періоду забив Пол Штясни, який не відзначався починаючи з 10 грудня. У “Голден Найтс” гол забив Ерік Хаула, в опонентів спочатку відзначився Стін.

Таким чином, “Вегас” поступився в основний час вперше за 14 матчів. Переможна і очкова серія стали рекордами НХЛ для команд-новачків.

“Що ж, почнемо іншу переможну серію”, — зауважив тренер “Вегаса” Жерар Галлан.

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Примітно, що “Блюз” продовжили переможну серію до трьох матчів.

Зауважимо, що “Сент-Луїс” набрав 54 очки і наблизився на відстань у 2 бали до “Голден Найтс”. Однак лідер Заходу зіграв на чотири матчі менше, ніж “Блюз”.

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Додамо також, краща команда Сходу “Тампа-Бей” поступилась в серії післяматчевих булітів аутсайдеру “Монреалу” — 1:2.

Як раніше повідомляло УНН, “Нью-Йорк Рейнджерс” здобув перемогу над “Баффало Сейбрс” з рахунком 3:2 в першому матчі 2018 року, який пройшов під вивіскою “Зимова класика” з аншлагом на відкритому стадіоні “Citi Field”, яка є домашньою ареною клубу Головної бейсбольної ліги (MLB) “Нью-Йорк Метс”.

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