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Сенатори США закликали Байдена надавати Україні більше розвідданих

Сенатори США закликали Байдена надавати Україні більше розвідданих

Київ • УНН

 • 18459 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Члени комітету з питань розвідки американського сенату закликали президента США Джо Байдена надавати Україні максимально можливий доступ до розвідувальних даних на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на лист сенаторів.

Деталі

Сенатори зазначили, що президент Росії Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, які демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду.

"Просимо США поділитися з Україною якнайбільшим обсягом розвідувальних даних. Росія є агресором, і ми маємо озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", — ідеться у повідомленні.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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