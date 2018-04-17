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Сенатор Маккейн переніс ще одну операцію

Сенатор Маккейн переніс ще одну операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сенатор США Джон Маккейн, який лікується від раку мозку, переніс ще одну операцію - з лікування кишкової інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву офісу політика.

"У неділю сенатор Маккейн був госпіталізований в клініку Майо в Феніксі, штат Арізона, і переніс операцію з лікування кишкової інфекції, пов'язаної з дивертикулытом. Він у стабільному стані", - сказано в заяві, оприлюдненій в ніч на вівторок.

Зазначено також, що протягом останніх декількох місяців сенатор Маккейн проходив фізіотерапію у себе вдома в Корнвіллы, штат Арізона, відновлюючись після побічних ефектів лікування раку.

У липні минулого року Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку. Маккейн тоді добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день після хірургічного втручання.

Джон Маккейн в минулому переніс три операції з видалення меланоми. Останній раз рак шкіри був діагностований у 2002 році. З тих пір сенатор проходив регулярні обстеження.

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