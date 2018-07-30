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Сенатор Грем заявив, що санкції США проти Росії не працюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Впливовий американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна) заявив у неділю, що обмежувальні заходи, які США застосовують до Росії, не працюють, в зв’язку з чим він виступає за введення додаткових санкцій проти Москви, передає УНН з посиланням на Fox News.

Відповідаючи на запитання ведучої телеканалу Fox News, чи підтримує він введення додаткових санкцій відносно РФ, Грем сказав: “На сто відсотків”. Як заявив сенатор, він “віддає належне” президенту США Дональда Трампа, який, на його погляд, “жорсткіше ставиться до Росії”, ніж попередній глава адміністрації Барак Обама. “Але це не працює”, — стверджував Грем, на думку якого Москва все ще намагається впливати на виборчий процес в США.

Як заявив законодавець, він задоволений тим, що Трамп в п’ятницю провів нараду Ради національної безпеки при Білому домі, на якій обговорювалися заходи щодо забезпечення безпеки майбутніх проміжних виборів до Конгресу США. За словами сенатора, Трамп на зустрічі віддав вказівку “посилити захист від Росії та інших гравців виборчої інфраструктури” США.

Крім того, Грема, за його словами, обрадувала заява держсекретаря Майкла Помпео, який раніше сказав, що підтримує ідею посилення режиму санкцій США щодо Росії. За словами сенатора, він сам збирається в подальшому представити в Конгресі новий пакет антиросійських санкцій. “Тому що те, що ми робимо (щодо РФ зараз), не працює”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, майбутні проміжні вибори в Конгрес стануть найбільш витратними в історії США.

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