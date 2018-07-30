Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил в воскресенье, что ограничительные меры, которые США применяют к России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных санкций против Москвы, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News, поддерживает ли он введение дополнительных санкций в отношении РФ, Грэм сказал: “На сто процентов”. Как заявил сенатор, он “отдает должное” президенту США Дональду Трампу, который, на его взгляд, “жестче относится к России”, чем предыдущий глава администрации Барак Обама. “Но это не работает”, — утверждал Грэм, по мнению которого Москва все еще пытается оказывать влияние на избирательный процесс в США.
Как заявил законодатель, он удовлетворен тем, что Трамп в пятницу провел совещание Совета национальной безопасности при Белом доме, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США. По словам сенатора, Трамп на встрече отдал указание “усилить защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры” США.
Кроме того, Грэма, по его словам, обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России. По словам сенатора, он сам собирается в дальнейшем представить в Конгрессе новый пакет антироссийских санкций. “Потому что то, что мы делаем (в отношении РФ в настоящий момент), не работает”, — отметил он.
Как сообщал УНН, будущие промежуточные выборы в Конгресс станут наиболее затратными в истории США.