Семирічний хлопчик випав з балкону п'ятого поверху і вижив
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Одеській області дитина випала із балкону п'ятого поверху. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.
Повідомлення про те, що сталося, надійшло до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції з медичного закладу, куди було доставлено постраждалого хлопчика. За адресою, де сталася подія, негайно виїхали працівники поліції.
"Встановлено, що дитина проживає разом з матір’ю. Родина благополучна та раніше не перебувала на обліках в соціальних службах", - зазначили у поліції.
Наразі дитина перебуває у медичному закладі, поліцейські встановлюють обставини події.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львові автівка збила на смерть дівчину, яка перебігала дорогу на червоне світло.