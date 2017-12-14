Семеренко здобула бронзову медаль на етапі Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Стартова гонка третього етапу Кубку світу з біатлону відбулася на території французького міста Ансі. За медалі змагалися в жіночому спринті, передає УНН.
Кращі результати серед українок продемонстрували сестри Семеренко, які відстрілялися на нуль. Віта потрапила на подіум, фінішувавши 3-ю. У бронзової призерки 41,2 секунди відставання. Її сестра Валентина стала 7-ю +1:04,7 хв.
Юлія Джима допустила два промахи і дісталася до фінішу тільки 30-ю. Анастасія Меркушина (1) посіла 46-тий щабель, Олена Підгрушна (3) 49-та, Ірина Варвинець (1) 60-та.
Варто відзначити, що золота медаль в активі словачки Анастасії Кузьміни (0). На 32 секунди від неї відстала срібна призерка Лаура Дальмайер із Німеччини (0).
Нагадаємо, що на попередньому етапі Кубку світу наша збірна посіла друге місце в жіночій естафеті.