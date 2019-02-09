Секс-працівницям не роздали банани з посланнями від Меган Маркл

Банани, на яких Меган писала надихаючі повідомлення для секс-працівниць, використовувалися замість цього для тістечок.

Герцогиня Сассекська написала такі фрази, як "Ти хоробра" і "Ти сильна", на благодійній акції минулого тижня у британському місті Бристоль.

Але виявилося, що банани нікому не роздавали.

Як повідомили в благодійній організації One25, їх була "обмежена кількість", і з ними приготували тістечка, щоб більше жінок могли отримати хоча б їх частину.

Нагадаємо, від Меган Маркл пішла охоронниця.