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Секс-працівницям не роздали банани з посланнями від Меган Маркл

Секс-працівницям не роздали банани з посланнями від Меган Маркл

Київ • УНН

 • 10706 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Банани від дружини британського принца Гаррі, герцогині Сассекської Меган Маркл з написаними нею мотивуючими посланнями секс-працівницям не були їм передані. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Sun.

Банани, на яких Меган писала надихаючі повідомлення для секс-працівниць, використовувалися замість цього для тістечок.

Герцогиня Сассекська написала такі фрази, як "Ти хоробра" і "Ти сильна", на благодійній акції минулого тижня у британському місті Бристоль.

Але виявилося, що банани нікому не роздавали.

Як повідомили в благодійній організації One25, їх була "обмежена кількість", і з ними приготували тістечка, щоб більше жінок могли отримати хоча б їх частину.

Нагадаємо, від Меган Маркл пішла охоронниця.

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