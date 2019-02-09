Секс-працівницям не роздали банани з посланнями від Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Банани від дружини британського принца Гаррі, герцогині Сассекської Меган Маркл з написаними нею мотивуючими посланнями секс-працівницям не були їм передані. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Sun.
Банани, на яких Меган писала надихаючі повідомлення для секс-працівниць, використовувалися замість цього для тістечок.
Герцогиня Сассекська написала такі фрази, як "Ти хоробра" і "Ти сильна", на благодійній акції минулого тижня у британському місті Бристоль.
Але виявилося, що банани нікому не роздавали.
Як повідомили в благодійній організації One25, їх була "обмежена кількість", і з ними приготували тістечка, щоб більше жінок могли отримати хоча б їх частину.
Нагадаємо, від Меган Маркл пішла охоронниця.