Секс-работницам не раздали бананы с посланиями от Меган Маркл
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бананы от жены британского принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл с написанными ею мотивирующими посланиями секс-работницам не были им переданы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Sun.
Бананы, на которых Меган писала вдохновляющие сообщения для секс-работниц, использовались вместо этого для пирожных.
Герцогиня Сассекская написала такие фразы, как "Ты храбрая" и "Ты сильная", на благотворительной акции на прошлой неделе в британском городе Бристоль.
Но оказалось, что бананы никому не раздавали.
Как сообщили в благотворительной организации One25, их было "ограниченное количество", и с ними приготовили пирожные, чтобы больше женщин могли получить хотя бы их часть.
Напомним, от Меган Маркл ушла охранница.