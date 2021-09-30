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Щонайменше 20 людей загинули в результаті повеней в Південному Судані

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті повеней через проливні дощі, які обрушилися на віддалену частину Південного Судану. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Комісар міста Гогріаль Віктор Век Коор повідомив, що в період з липня по вересень в одному з графств штату Варрап сталися смертельні випадки через маштабні повені.

За його словами, серед жертв є діти, які потонули в результаті обвалення заболоченого будинку.

З липня багато районів Південного Судану постраждали від повені, а деякі райони в даний час затоплені. Штати Юніті і Джонглей є одними з найбільш постраждалих. За словами міністра інформації Майкла Макуеі, навіть резиденція президента Сальви Кііра в північно-західному штаті Варрап заболочена.

Група під головуванням першого віце-президента Рієра Мачара минулого тижня оголосила надзвичайний стан через повені по всій країні.

Век Коор повідомив, що через повінь в його окрузі 17 тисяч людей стали переміщеними особами. Бездомні ховаються в гірських районах і уздовж доріг.

Доповнення

Південний Судан, наймолодша країна в світі, особливо схильна до повеней, коли річка Ніл виходить з берегів.

За даними Управління ООН з гуманітарних питань, з травня повені призвели до переміщення близько 426 тисяч людей по всій країні.

З моменту здобуття незалежності від Судану в 2011 році Південний Судан зіткнувся з безліччю політичних криз і намагається оговтатися від наслідків громадянської війни, в результаті якої загинуло близько 400 тисяч громадян.

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