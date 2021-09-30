По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений в Южном Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений из-за проливных дождей, которые обрушились на отдаленную часть Южного Судана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Комиссар города Гогриаль Виктор Век Коор сообщил, что в период с июля по сентябрь в одном из графств штата Варрап произошли смертельные случаи из-за масштабных наводнений.
По его словам, среди жертв есть дети, которые утонули в результате обрушения заболоченного дома.
С июля многие районы Южного Судана пострадали от наводнения, а некоторые районы в настоящее время затоплены. Штаты Юнити и Джонглей являются одними из наиболее пострадавших. По словам министра информации Майкла Макуэи, даже резиденция президента Сальвы Киира в северо-западном штате Варрап заболочена.
Группа под председательством первого вице-президента Риека Мачара на прошлой неделе объявила чрезвычайное положение из-за наводнения по всей стране.
Век Коор сообщил, что из-за наводнения в его округе 17 тысяч человек стали перемещенными лицами. Бездомные прячутся в горных районах и вдоль дорог.
Дополнение
Южный Судан, самая молодая страна в мире, особенно подвержена наводнениям, когда река Нил выходит из берегов.
По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, с мая наводнения привели к перемещению около 426 тысяч человек по всей стране.
С момента обретения независимости от Судана в 2011 году Южный Судан столкнулся с множеством политических кризисов и пытается оправиться от последствий гражданской войны, в результате которой погибло около 400 тысяч граждан.