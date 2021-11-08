Щонайменше 18 людей загинули внаслідок обвалення золотої копальні в Нігері
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Щонайменше 18 людей загинули внаслідок обвалення золотої копальні на півдні Нігеру, неподалік кордону з Нігерією. Про це пише УНН з посиланням на Agence France Presse.
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"Попередня кількість загиблих становить 18 осіб, яких ми поховали сьогодні вранці", - сказав мер району Дан-Ісса Адаму Герау, про катастрофу, додавши ,що серед поранених були громадяни Нігерії. - Ще семеро людей було госпіталізовано з травмами".
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За його словами, трагедія сталася внаслідок обвалення свердловин на копальні Гарін-Ліман.
"Рятувальні роботи все ще продовжуються, на дні ям можуть залишитися трупи", - повідомило місцеве джерело.
Додамо
Рудники Гарін-Ліман були виявлені лише кілька місяців тому, але з того часу в цей район попрямували тисячі гірників.
Упродовж десятиліть золоті копальні Нігера залучали старателів, особливо в західному регіоні Тіллабері, який зараз є місцем смертоносних атак джихадистів, і на півночі, неподалік лівійського кордону.
За словами влади, аварії на цих об'єктах часті через нестабільність ґрунту та застарілі методи, які застосовують гірники.
Декілька золотих копалень було закрито у 2017 році в рамках зусиль уряду з модернізації галузі.
З 2004 року в Нігері є тільки одна промислова копальня в Самірі в регіоні Тіллабері.