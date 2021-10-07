Щонайменше 15 людей загинули під час землетрусу в Пакистані

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“На даний момент загинули від 15 до 20 осіб. Число загиблих може збільшитися”, — заявили агентству в відомстві. Даних про руйнування не надходило.

Деталі

Раніше Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр поінформував про землетрус магнітудою 5,7, що стався на території Пакистану.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 102 км на північний схід від міста Кветта (населення близько 733 тис. жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

Нагадаємо

2 жовтня землетрус магнітудою 5,9 стався в прикордонному районі Перу і Бразилії.