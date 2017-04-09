Щонайменше 13 осіб загинуло внаслідок вибуху в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У столиці Сомалі Могадишо в неділю, 9 квітня, начинений вибухівкою автомобіль здетонував поблизу військового конвою, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що вибуховою хвилею було розтрощено мінівен з цивільними, що рухався неподалік. За різними даними, внаслідок нападу загинуло від 13 до 20 осіб.
За даними сомалійських військових, більшість загиблих - цивільні.
Військовий конвой, котрий, найімовірніше був головним об'єктом нападу, перевозив нового командувача військ Сомалі Ахмеда Мохамеда Джімале, нещодавно призначеного на цей пост президентом країни, а також інших військових посадовців. Повідомляється, що Джімале не загинув під час нападу.
Серед жертв теракту є також і військовослужбовці та співробітники приватних фірм, що надають послуги з охорони. Дані про загиблих та постраждалих унаслідок нападу уточнюються.
Як повідомляв УНН, "Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на церкви в Єгипті.