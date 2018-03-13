Щодо неналежних умов проживання військових на "Широкому лану" відкрили справу

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області. Про це на своїй сторінці Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"10 березня військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону за фактом недбалого ставлення військових осіб до служби, які проігнорували забезпечення належних умов проживання військовослужбовців на території навчального центру поблизу села Михайлівка Миколаївської області, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України", - написав А.Лисенко.

За його словами, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими Миколаївського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, процесуальне керівництво – військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на полігоні "Широкий лан" через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.

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