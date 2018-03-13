Относительно ненадлежащих условий проживания военных на "Широком лане" открыли дело

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Об этом на своей странице Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"10 марта военной прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения военных лиц к службе, которые проигнорировали обеспечение надлежащих условий проживания военнослужащих на территории учебного центра возле села Михайловка Николаевской области, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины", - написал А.Лысенко.

По его словам, досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляется следователями Николаевского отделения полиции Очаковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, процессуальное руководство - военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

Проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.

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