Щоб отримати дозвіл на виробництво спирту, достатньо встановити камеру відеоспостереження - закон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Днями Верховна рада України ухвалила законопроект № 2300 про демонополізацію і приватизацію ДП “Укрспирт”. Документ містить один єдиний критерій щодо визначення підприємств, які матимуть право на отримання ліцензії на виробництво спирту. Про це йдеться у тексті самого документу, що опублікований на сайті ВР, передає УНН.
Законом передбачається, що виробляти спирт зможуть усі без виключення суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності останніх. За умови наявності ліцензії, яку можна отримати, попередньо встановивши на підприємстві цілодобову систему відеоспостереження.
“Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції”, — йдеться у документі.
Підставою для відмови у ліцензії або відкликання останньої є відключення цілодобових систем відеоспостереження. Жодних інших критеріїв щодо отримання ліцензії на виробництво спиту приватною компанією законом не передбачено.
Але майбутніх виробників спирту не можна відбирати за одним таким критерієм, як відеонагляд, вважає економічний експерт Олександр Охріменко.
“Критерії, вочевидь, мають бути чітко виписані. У протилежному випадку з’явиться додаткове поле для зловживань: ліцензії зможуть отримати всі охочі, і почнеться масове самогоноваріння”, — каже він.
Крім того, економіст переконаний, що наявність систем відеоспостереження не завадить тим, хто хоче “гнати” контрафакт.
“Складається враження, що автори документу або не розуміють цього, або навмисне хочуть віддати цю галузь у руки горілчаних королів”, — припускає Охріменко.
Як писав УНН, у ВР, попри те, що вже проголосували за “спиртовий закон” № 2300 не знають, як, кому і на яких умовах будуть видаватися спецдозволи КМУ на імпорт іноземного спирту в Україну.