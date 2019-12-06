Щоб отримати дозвіл на виробництво спирту, достатньо встановити камеру відеоспостереження - закон

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Днями Верховна рада України ухвалила законопроект № 2300 про демонополізацію і приватизацію ДП “Укрспирт”. Документ містить один єдиний критерій щодо визначення підприємств, які матимуть право на отримання ліцензії на виробництво спирту. Про це йдеться у тексті самого документу, що опублікований на сайті ВР, передає УНН.