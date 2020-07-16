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Щоб не було сюрпризів: Зеленський анонсував перевірки кандидатів від "СН" на місцевих виборах

Щоб не було сюрпризів: Зеленський анонсував перевірки кандидатів від "СН" на місцевих виборах

Київ • УНН

 • 13230 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що в них буде відкрита система з точки зору підбору депутатів на місцевих виборах і єдиний принцип - всі кандидатури будуть проходити перевірки СБУ. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.

За словами Президента, на місцевих виборах буде відкрита система визначення кандидатів у депутати від “Слуги Народу”.

“Ми не можемо прослідкувати за всією країною, але у нас є принцип, що всі кандидатури проходитимуть перевірку — і від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів”, — повідомив Глава держави.

Він зазначив, що це буде дуже велика та складна робота.

“У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є районні офіси, міські, обласні, потім є центральний офіс. Тому будемо вичищати”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Українські Національні Новини

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