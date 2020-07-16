Щоб не було сюрпризів: Зеленський анонсував перевірки кандидатів від "СН" на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що в них буде відкрита система з точки зору підбору депутатів на місцевих виборах і єдиний принцип - всі кандидатури будуть проходити перевірки СБУ. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.
За словами Президента, на місцевих виборах буде відкрита система визначення кандидатів у депутати від “Слуги Народу”.
“Ми не можемо прослідкувати за всією країною, але у нас є принцип, що всі кандидатури проходитимуть перевірку — і від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів”, — повідомив Глава держави.
Він зазначив, що це буде дуже велика та складна робота.
“У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є районні офіси, міські, обласні, потім є центральний офіс. Тому будемо вичищати”, - додав Зеленський.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.