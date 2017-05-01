Що зміниться для українців з травня: зростання соцстандартів і оновлення системи субсидій

Зростуть соцстандарти

З 1 травня 2017 року в Україні зросте прожитковий мінімум. Також збільшиться мінімальний розмір пенсій. Зміни внесені до закону про Держбюджет на 2017 рік.

З травня прожитковий мінімум становитиме 1624 грн. Для працездатних осіб — 1684 грн, для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) — 1312 грн — на 65 грн більше. Зміни торкнуться 8 млн пенсіонерів, зазначали раніше в уряді. Розмір підвищення у кожного індивідуальний, додали у Пенсійному фонді.

Збільшені наступні види виплат:



мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж;



мінімальні пенсійні виплати;



державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;



підвищення ветеранам війни та членам їх сімей;



підвищення жертвам нацистських переслідувань;



пенсії за особливі заслуги перед Україною;



надбавка донорам.



Таблиця — Урядовий кур’єр

Знизяться соцнормативи на тепло, газ і електрику

З 1 травня соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами переглянуть. Таке рішення у лютому ухвалив Кабмін.

Зокрема, переглянуть соціальні нормативи використання:



теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;



електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період;



природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.



Також, переглянуть коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Соціальну норму встановлюють громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Оновлена система субсидій

З 1 травня в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. Субсидії на наступний рік перепризначать. Також розрахують її розміри на літній період, а з жовтня — на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

Соціальна норма для непрацездатних збільшується. Це торкнеться пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин. Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до 75 кв. м.

З травня зможуть оформити субсидії ті, хто проживає у дачному будинку.

Зміни відбудуться і в опалювальний сезон. Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня. Вона перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону. У 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення прив’язка до таких рішень залишається. Для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

Інфографіка — Teplo.gov.ua

З 1 травня набуває чинності рішення уряду щодо монетизації частини зекономлених субсидій.

Передбачається грошова виплата енергоощадним родинам — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, або у відділеннях “Укрпошти” має здійснюватися субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

Вартість газу для промисловості знизиться

Вартість газу для промисловості на травень знизиться на 3%. Так, за умови попередньої оплати вона становитиме 7 тис. 456,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). За умови оплати протягом місяця — 8 тис. 282,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Завершення подачі е-декларацій новими декларантами

До 1 травня електронні декларації мали подати посадовці, які реєстрували їх вперше. Відповідні зміни були внесені у березні цього року.

Станом на початок 1 травня у реєстрі — 1 млн 217 тис. 868 щорічних декларацій. З них за 2015 рік — 127 тис. 760, за 2016 рік — 1 млн 89 тис. 668, за 2017 рік — 435 щорічних декларацій. При цьому на вечір 30 квітня реєстр е-декларацій працював без збоїв, згідно з повідомленням на сайті. Така проблема, нагадаємо, виникла, коли завершувалася хвиля декларування до 1 квітня.

У столиці запрацюють фонтани, річковий трамвай і дитяча залізниця

Із 1 травня у Києві розпочинають роботу центральні фонтани та фонтанний комплекс на Русанівському каналі. Разом із тим, світло-музичний супровід реконструйованих фонтанів “Малі” та “Великий” стартує до кінця тижня.

Також з 1 травня 2017 року Київська дитяча залізниця буде відкрита для відвідувачів. Дитячий поїзд курсуватиме по Сирецькому парку між двома станціями “Вишенька” та “Яблунька”. Квиток на поїзд Київської дитячої залізниці для дорослих коштує 24 грн, для дітей — 18 грн. Для дітей до 6 років проїзд безкоштовний.

У травні також в столиці очікується запуск річкового трамвая. Зробити це мають до пісенного конкурсу “Євробачення”, який також відбудеться у столиці в травні.