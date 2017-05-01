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Что изменится для украинцев с мая: рост соцстандартов и обновление системы субсидий

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. С 1 мая в Украине обновится система субсидий, повысятся социальные стандарты, завершится электронное декларирование для должностных лиц, которые подают декларации в реестр впервые, передает УНН.

Что изменится для украинцев с мая: рост соцстандартов и обновление системы субсидий

Вырастут соцстандарты

С 1 мая 2017 года в Украине вырастет прожиточный минимум. Также увеличится минимальный размер пенсий. Изменения внесены в закон о Госбюджете на 2017 год.

С мая прожиточный минимум составит 1624 грн. Для трудоспособных лиц - 1684 грн, для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) - 1312 грн - на 65 грн больше. Изменения коснутся 8 млн пенсионеров, отмечали ранее в правительстве. Размер повышения у каждого индивидуальный, добавили в Пенсионном фонде.

Увеличены следующие виды выплат:

  • минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж;
  • минимальные пенсионные выплаты;
  • государственная социальная помощь на уход инвалидам войны;
  • повышение ветеранам войны и членам их семей;
  • повышение жертвам нацистских преследований;
  • пенсии за особые заслуги перед Украиной;
  • надбавка донорам.

Таблица - Правительственный курьер

Снизятся соцнормативы на тепло, газ и электричество

С 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами пересмотрят. Такое решение в феврале принял Кабмин.

В частности, пересмотрят социальные нормативы использования:

  • тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
  • электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
  • природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также, пересмотрят корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Социальную норму устанавливают гражданам, которые в соответствии с законодательством имеют субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обновленная система субсидий

С 1 мая в Украине будет действовать обновленная программа жилищных субсидий. Субсидии на следующий год переназначат. Также рассчитают ее размеры на летний период, а с октября - на новый отопительный сезон.

Повторно подавать документы на оформление помощи необходимо будет лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантив перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения.

Социальная норма для нетрудоспособных увеличивается. Это коснется пенсионеров, инвалидов, других людей, которые не работают по объективным причинам. Если в доме проживает один-двое нетрудоспособных человека, социальная норма, по которой им будет считаться размер помощи, увеличивается с 49 кв. м. до 75 кв. м.

С мая смогут оформить субсидии те, кто проживает в дачном доме.

Изменения произойдут и в отопительный сезон. Ранее субсидия на отопительный сезон предназначалась с 1 октября по 30 апреля. Она перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона. В 2017-2018 годах для пользователей централизованного отопления привязка к таким решениям остается. Для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия начисляется с 15 октября по 15 апреля.

Инфографика - Teplo.gov.ua

С 1 мая вступает в силу решение правительства относительно монетизации части сэкономленных субсидий.

Предполагается денежная выплата энергосберегающим семьям - эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях "Укрпочты" должно осуществляться субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым.

Стоимость газа для промышленности снизится

Стоимость газа для промышленности на май снизится на 3%. Так, при условии предоплаты она составит 7 тыс. 456,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). При условии оплаты в течение месяца - 8 тыс. 282,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Завершение подачи электронной декларации новыми декларантами

До 1 мая электронные декларации должны подать должностные лица, которые регистрировали их впервые. Соответствующие изменения были внесены в марте этого года.

По состоянию к началу 1 мая в реестре - 1 млн 217 тыс. 868 ежегодных деклараций. Из них за 2015 год - 127 тыс. 760, за 2016 - 1 млн 89 тыс. 668, за 2017 - 435 ежегодных деклараций. При этом на вечер 30 апреля реестр э-деклараций работал без сбоев, согласно сообщению на сайте. Такая проблема, напомним, возникла, когда завершалась волна декларирования до 1 апреля.

В столице заработают фонтаны, речной трамвай и детская железная дорога

С 1 мая в Киеве начинают работу центральные фонтаны и фонтанный комплекс на Русановском канале. Вместе с тем, светло-музыкальное сопровождение реконструированных фонтанов "Малые" и "Большой" стартует до конца недели.

Также с 1 мая Киевская детская железная дорога будет открыта для посетителей. Детский поезд будет курсировать по Сырецком парку между двумя станциями "Вишенка" и "Яблонька". Билет на поезд Киевской детской железной дороги для взрослых стоит 24 грн, для детей - 18 грн. Для детей до 6 лет проезд бесплатный.

В мае также в столице ожидается запуск речного трамвая. Сделать это должны к песенному конкурсу "Евровидение", который также состоится в столице в мае.

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