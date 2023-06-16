Що подарувати малечі: ТОП найпопулярніших товарів для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За даними Prom.ua перше місце серед дитячих товарів, які найчастіше купують онлайн, посідають м'які іграшки. На них, в середньому, витрачають 720 грн. На другому місці – повітряні кульки та композиції з них. Середній чек на подібні товари становить 860 грн. Третє місце в ТОПі дитячих товарів займають конструктори. Тут середній чек становить 1150 грн, передає УНН.
Деталі
Серед іграшок користуються попитом ляльки та пупси, середній чек в цій категорії дорівнює 945 грн. Популярні також іграшкові машинки, літачки та техніка. Середній чек на такі товари – 595 грн. Крім цього, замовляють ігрові фігурки та роботи-трансформери, середній чек на які становить 690 грн.
Настільні та інтерактивні ігри теж потрапили до найзатребуваніших. В середньому, покупці витрачають на них онлайн майже 560 грн та 680 грн відповідно. Товари для дитячої творчості також часто зустрічаються в замовленнях. Середній чек на них – 460 грн.
І, звісно, активно купують дитячі книжки. В середньому, на них витрачають близько 460 грн.