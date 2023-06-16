Что подарить малышам: ТОП самых популярных товаров для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По данным Prom.ua, первое место среди детских товаров, которые чаще всего покупают онлайн, занимают мягкие игрушки. На них, в среднем, тратят 720 грн. На втором месте – воздушные шарики и композиции из них. Средний чек на подобные товары составляет 860 грн. Третье место в ТОПе детских товаров занимают конструкторы. Здесь средний чек составляет 1150 грн, передает УНН.
Детали
Среди игрушек пользуются спросом куклы и пупсы, средний чек в этой категории равен 945 грн. Популярны также игрушечные машинки, самолетики и техника. Средний чек на такие товары – 595 грн. Кроме этого, заказывают игровые фигурки и роботы-трансформеры, средний чек на которые составляет 690 грн.
Настольные и интерактивные игры тоже попали в самые востребованные. В среднем, покупатели тратят на них онлайн почти 560 грн и 680 грн соответственно. Товары для детского творчества также часто встречаются в заказах. Средний чек на них – 460 грн.
И, конечно, активно покупают детские книги. В среднем, на них тратят около 460 грн.