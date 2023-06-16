Что подарить малышам: ТОП самых популярных товаров для детей

Детали

Среди игрушек пользуются спросом куклы и пупсы, средний чек в этой категории равен 945 грн. Популярны также игрушечные машинки, самолетики и техника. Средний чек на такие товары – 595 грн. Кроме этого, заказывают игровые фигурки и роботы-трансформеры, средний чек на которые составляет 690 грн.

Настольные и интерактивные игры тоже попали в самые востребованные. В среднем, покупатели тратят на них онлайн почти 560 грн и 680 грн соответственно. Товары для детского творчества также часто встречаются в заказах. Средний чек на них – 460 грн.

И, конечно, активно покупают детские книги. В среднем, на них тратят около 460 грн.