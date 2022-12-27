Що має бути на новорічному столі – поради астролога
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зустрічаючи Чорного Водяного Кроля краще відмовитися від м’яса на новорічному столі і замінити його рибою. Страви бажано робити нежирними і подавати їх невеликими порціями. Про це в коментарі УНН розповіла астролог Вікторія Бабаченко.
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«Оскільки наступаючий рік під покровительством Чорного Кроля, на новорічний стіл бажано подавати свіжі або запечені овочі, легкі салати, закуски із в‘ялених томатів і зеленого базиліку», – розповіла Бабаченко.
Як зазначила астролог, цьогоріч на столі страви із кролятини і взагалі м‘яса варто замінити рибою. Всі страви бажано робити не жирними та в невеликих кількостях.
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«Краще нехай їх буде багато, але невеликі порції. З приводу напоїв та ж сама порада: не бажано пити багато спиртного. Тим паче, вода – стихія наступаючого року, тож більше свіжих, корисних фрешів, соків, домашнього вина, і менше міцних напоїв», – радить астролог.
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