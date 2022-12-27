Что должно быть на новогоднем столе – советы астролога

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«Поскольку наступающий год под покровительством Черного Кроля, на новогодний стол желательно подавать свежие или запеченные овощи, легкие салаты, закуски из вяленых томатов и зеленого базилика», – рассказала Бабаченко.

Как отметила астролог, в этом году на столе блюда из крольчатины и вообще мяса следует заменить рыбой. Все блюда лучше делать не жирными и в небольших количествах.

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«Лучше пусть их будет много, но небольшие порции. По поводу напитков тот же совет: не желательно пить много спиртного. Тем более, вода – стихия наступающего года, так что больше свежих, полезных фрешей, соков, домашнего вина, и меньше крепких напитков», – советует астролог.

Напомним

Астролог рассказала, как выбрать новогодний подарок в зависимости от знака зодиака.