Что должно быть на новогоднем столе – советы астролога
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Встречая Черного Водяного Кроля лучше отказаться от мяса на новогоднем столе и заменить его рыбой. Блюда лучше делать нежирными и подавать их маленькими порциями. Об этом в комментарии УНН рассказала астролог Виктория Бабаченко.
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«Поскольку наступающий год под покровительством Черного Кроля, на новогодний стол желательно подавать свежие или запеченные овощи, легкие салаты, закуски из вяленых томатов и зеленого базилика», – рассказала Бабаченко.
Как отметила астролог, в этом году на столе блюда из крольчатины и вообще мяса следует заменить рыбой. Все блюда лучше делать не жирными и в небольших количествах.
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«Лучше пусть их будет много, но небольшие порции. По поводу напитков тот же совет: не желательно пить много спиртного. Тем более, вода – стихия наступающего года, так что больше свежих, полезных фрешей, соков, домашнего вина, и меньше крепких напитков», – советует астролог.
Напомним
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