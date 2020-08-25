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Ще одного білоруського дипломата звільнили за підтримку протестуючих

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Третій секретар посольства Білорусі в Індії Андрій Місюра відкликаний і звільнений з МЗС. Раніше він, зокрема, підтримав мирну акцію солідарності з білоруським народом в Делі, і прикрасив своє фото в Facebook біло-червоним прапором і записав спеціальне відеозвернення, передає УНН з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Ще одного білоруського дипломата звільнили за підтримку протестуючих

“Мої улюблені друзі, рідні душі, партнери. Це мій останній день в якості білоруського дипломата в Делі... Моя столиця відкликає мене, в цій якості моя служба закінчена”, - повідомив Місюра.

Раніше посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня розкритикував необгрунтоване насильство міліції проти мирних демонстрантів. Після цього за наказом Олександра Лукашенка він був також звільнений і достроково припинив посольські функції, пише “Радіо Свобода”.

Також повідомляється, що начальник історико-архівного управління МЗС В’ячеслав Казачонак і заступник начальника відділу євразійської інтеграції Алена Копанева були звільнені за одиночний пікет біля будівлі МЗС з формулюванням “за грубе порушення трудових обов’язків”.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі прокоментувало слова Президента України Володимира Зеленського.

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