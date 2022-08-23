Ще одне судно вийшло з українського порту "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З чорноморсько порту на Одещині на сьогоднішній ранок вирушило ще одне судно з агропродукцією, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.
Деталі
У межах відвантаження зерна сьогодні вранці із українського порту "Чорноморськ" вийшло ще одне судно, за даними МО Туреччини у Twitter.
Окрім того, сьогодні будуть доглянуті 3 судна, що прямують з України, та 3 судна, що йдуть в Україну, додали у турецькому відомстві.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.