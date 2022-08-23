Еще одно судно вышло из украинского порта "зерновым коридором"

Детали

В рамках отгрузки зерна сегодня утром из украинского порта "Черноморск" вышло еще одно судно, по данным МО Турции в Twitter.

Кроме того, сегодня будут досмотрены 3 судна, следующие из Украины, и 3 судна, идущие в Украину, добавили в турецком ведомстве.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.