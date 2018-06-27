Ще один український фільм буде представлений на МКФ у Карлових Варах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Український документальний фільм "Панорама" буде представлений на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держкіно.
“Проект української документальної стрічки „Панорама“, що реалізовується за підтримки Держкіно, побореться за перемогу у „Docs in Progress“ Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах”, — йдеться у повідомленні.
Повнометражна стрічка-портрет “Панорама” режисера та автора сценарію Юрія Шилова створюється на основі однойменного короткометражного фільму.
Головний герой картини — кіномеханік Валентин, який 44 роки працює в “Кінопанорамі”, одному з найстаріших кінотеатрів Києва. У день 60-річчя Валентина в кінотеатрі відбувається пожежа і чоловік змушений піти на пенсію. У країні, що стрімко змінюється, він намагається знайти новий сенс свого життя.
Нагадаємо, раніше з’явився перший постер фільму “Дике поле”, який знімають за мотивами роману Сергія Жадана “Ворошиловград”.