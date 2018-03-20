Ще один лідер "Шахтаря" заявив про низький рівень чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Футболіст збірної Бразилії та донецького “Шахтаря” Тайсон виразив невлаштованість щодо рівня футболу в Українській Прем’єр-лізі. Про це футболіст повідомив у передачі “Про футбол”, передає УНН.
“Скажу чесно, мене не влаштовує рівень чемпіонату України, але я професіонал і повинен чесно виконувати свої обов’язки”, — зауважив атакуючий півзахисник.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Тайсон провів 28 поєдинків в яких забивав двічі і віддав 7 результативних передач.
Зауважимо, що 30-річний футболіст після виступів за “Металіст” у 2013 році перейшов до “Шахтаря” і за цей час відіграв більше 100 поєдинків за клуб з Донецьку, завоював по три виграні Кубки, Суперкубки та три чемпіонства в Україні.
Як повідомлялося раніше, інший бразилець “гірників” покине влітку клуб через рівень УПЛ.