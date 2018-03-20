Ещё один лидер "Шахтера" заявил о низком уровне чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Футболист сборной Бразилии и донецкого “Шахтера” Тайсон выразил неудовлетворённость уровнем футбола в Украинской Премьер-лиге. Об этом футболист сообщил в передаче “Про футбол”, передает УНН.
“Скажу честно, меня не устраивает уровень чемпионата Украины, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности”, — отметил атакующий полузащитник.
Отметим, что в нынешнем сезоне Тайсон провел 28 поединков в которых забивал дважды и отдал 7 результативных передач.
Заметим, что 30-летний футболист после выступлений за “Металлист” в 2013 году перешел в “Шахтер” и за это время сыграл более 100 матчей за клуб из Донецка, завоевал по три выигранные Кубки, Суперкубка и три чемпионства в Украине.
Как сообщалось ранее, другой бразилец “горняков” покинет летом клуб из-за уровня УПЛ.