Ще двох учасників розбійної банди із колишніх поліцейських затримали у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Харківщині правоохоронці викрили та затримали ще двох учасників злочинної групи із колишніх поліцейських, яка скоювала розбійні напади на харків’ян. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що зловмисники брали участь у перших двох нападах, у тому числі на відомого харківського лікаря та його сім’ю у березні 2016 року. Зловмисниками виявилися 43-річний харків’янин та 47- річний колишній майор міліції. Наразі встановлена причетність злочинної групи до скоєння 3-х розбійних нападів.
Нагадаємо, правоохоронці минулого тижня викрили злочинну групу із 4 чоловіків, яку очолив колишній співробітник поліції. Серед її учасників — троє екс-правоохоронців: майор та підполковники (41, 47 та 49 років), та ще троє харків’ян (31, 32, 47 років).
Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Наразі для всіх шістьох зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.