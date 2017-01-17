Еще двух участников разбойной банды из бывших полицейских задержали в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Харьковской области правоохранители разоблачили и задержали еще двух участников преступной группы из бывших полицейских, которая совершала разбойные нападения на харьковчан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что злоумышленники участвовали в первых двух нападениях, в том числе на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года. Злоумышленниками оказались 43-летний харьковчанин и 47-летний бывший майор милиции. Сейчас установлена причастность преступной группы к совершению 3-х разбойных нападений.
Напомним, правоохранители на прошлой неделе разоблачили преступную группу из 4 мужчин, которую возглавил бывший сотрудник полиции. Среди ее участников - трое экс-правоохранителей: майор и подполковники (41, 47 и 49 лет), и еще трое харьковчан (31, 32, 47 лет).
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК. Сейчас для всех шестерых злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.