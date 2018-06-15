СБУ затримала керівника ДСНС на хабарі 40 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Посадовець однієї з установ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області затриманий на хабарі 40 тисяч гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“Посадовець вимагав „відкат“ у розмірі сорок тисяч гривень від приватного підприємця, який переміг у конкурсних торгах на закупівлю устаткування для потреб ДСНС. За вказану суму зловмисник пропонував підписання відповідного договору та перерахування грошей на рахунки підприємця”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби та слідчі військової прокуратури затримали чиновника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із міських закладів громадського харчування під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ затримала на хабарі керівника районного відділення поліції.