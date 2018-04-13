СБУ затримала двох осіб, які підірвали гранату на польському меморіалі у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співробітники СБУ затримали двох осіб, які 13 березня підірвали гранату на польському меморіальному комплексі у Львові та планували 1 квітня підпал автобусу з туристами із Польщі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Нами викрито та затримано двох осіб, які 13 березня поточного року скоїли підрив гранати на польській меморіалі на Личаківському кладовищі у Львові… Також вони готовили 1 квітня підпал автобусу з польськими туристами", - сказав Кононенко.
За його словами, для скоєння першого злочину зловмисники купили за 800 доларів автомобіль іноземної реєстрації, розраховуючи, що це дозволить їм уникнути відповідальності.
Як зазначив Кононенко, оперативники СБУ дослідили великий масив відеозаписів у Львові і вирахували та затримали зловмисників, які виявилися мешканцями Київщини.
У ході проведення обшуків у підозрюваних було вилучено незареєстровану травматичну зброю, листівки антиукраїнського змісту, наркотичну речовину.
Як повідомляв УНН, На територію Личаківського цвинтаря у Львові у ніч на 14 березня невідомі кинули предмет, який вибухнув, від вибуху утворилась ямка діаметром 30 см. Ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено.