СБУ затримала двох осіб, які підірвали гранату на польському меморіалі у Львові

"Нами викрито та затримано двох осіб, які 13 березня поточного року скоїли підрив гранати на польській меморіалі на Личаківському кладовищі у Львові… Також вони готовили 1 квітня підпал автобусу з польськими туристами", - сказав Кононенко.



За його словами, для скоєння першого злочину зловмисники купили за 800 доларів автомобіль іноземної реєстрації, розраховуючи, що це дозволить їм уникнути відповідальності.



Як зазначив Кононенко, оперативники СБУ дослідили великий масив відеозаписів у Львові і вирахували та затримали зловмисників, які виявилися мешканцями Київщини.



У ході проведення обшуків у підозрюваних було вилучено незареєстровану травматичну зброю, листівки антиукраїнського змісту, наркотичну речовину.

Як повідомляв УНН, На територію Личаківського цвинтаря у Львові у ніч на 14 березня невідомі кинули предмет, який вибухнув, від вибуху утворилась ямка діаметром 30 см. Ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено.